Готується план санації заводу ім. Шевченка

План санації ДП «Харківський приладобудівний завод імені Т.Г. Шевченка» має бути готовий до кінця квітня, й проходити вона повинна за активної участі трудового колективу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства промислової політики, про це йшлося на розширеній нараді з питань відновлення платоспроможності підприємства в рамках процедури санації, оптимізації його виробничих потужностей та інших заходів щодо оздоровлення підприємства.

Крім того, керівництву підприємства було рекомендовано розширити номенклатуру продукції та розглянути можливість виробництва нового виду техніки з активним залученням профільних наукових організацій.

Заступник міністра промполітики Віталій КРАВЧЕНКО, зокрема, заявив, що Мінпромполітики дотримується принципової позиції щодо збереження профілю діяльності підприємства, розширення номенклатури продукції, реалізації пріоритетів його інноваційного розвитку та прозорих схем оздоровлення.

«Необхідно вжити управлінські заходи, які сприятимуть відновленню платоспроможності харківського приладобудівного заводу, а згодом і нарощуванню виробництва різноманітної високотехнологічної продукції. Особливу увагу слід приділити активізації співпраці адміністрації з профкомом, не допустити зростання соціальної напруженості в колективі», – підкреслив В.КРАВЧЕНКО.

Довідка УНІАН. ДП "Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г.Шевченка" виробляє спецтехніку, обладнання для зв`язку, АСУ для АЕС, ТЕС і ГЕС, обладнання для залізниць і газової промисловості.

На підприємстві працюють понад 2000 осіб.