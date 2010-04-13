Регіонал прикинув, що у людей під матрацами - 40 мільярдів доларів

В України є можливості підвищити мінімальну зарплату до 1200 грн. вже цього року за рахунок покращення ситуації у фінансовому секторі. Про це заявив народний депутат України, член фракції Партії регіонів Геннадій САМОФАЛОВ на зустрічі зі студентами Міжрегіональної академії управління персоналом у рамках засідання Дискусійного клубу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МАУП, Г.САМОФАЛОВ пояснив, що нині вже почався процес повернення грошей промислового капіталу, виведених з України в 2009 році в розпал економічної кризи і на хвилі недовіри до тодішньої влади. Також депутат спрогнозував повернення довіри з боку населення до банківської системи. Регіонал вважає, що громадяни України вже через 3-4 місяці почнуть розміщувати валюту, що зберігається вдома, на депозити. За оцінками Г.САМОФАЛОВА, зараз у населення на руках зберігається до 40 млрд. дол. США.

Він також висловив упевненість, що Україна, завдяки стабільній політичній ситуації з приходом нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, стане привабливою для іноземних інвесторів, результатом чого стане приплив іноземних інвестицій і кредитів до країни найближчим часом. Все це, на думку народного обранця, дозволить новій владі виконати передвиборчу обіцянку про підвищення мінімальних соціальних стандартів.

Довідка УНІАН. МАУП є найбільшим недержавним вузом в Україні. В академії навчаються близько 45 тисяч студентів. Дискусійний клуб МАУП почав свою роботу в 2008 році. Формат клубу передбачає запрошення провідних політиків, чиновників, громадських діячів і бізнесменів, які, крім столичної студентської аудиторії, мають можливість поспілкуватися в інтерактивному режимі відеоконференції зі студентами філіалів академії у всіх регіонах України.