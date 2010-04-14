Румунія претендує на ще один український острів

Румунія претендує на український острів на річці Дунай.

Про це пише газета “Сегодня” (№81) з посиланням на народного депутата Геннадія ЗАДИРКА (фракція БЮТ).

За інформацією парламентарія, територіальні претензії Румунії стосуються невеликого (1500 х 800 м) не заселеного острова Майкан на Дунаї (по якому проходить кордон) між містами Килія і Вилкове. За міжнародним правом, якщо кордон між країнами проходить річкою, то він проходить по фарватеру, якщо сторони не домовилися інакше. Але фарватер, що проходив між великим островом Бабин (Румунія) і нашим островом Майкан, обмілів, замулився, і тепер судна ходять між Майканом і українським берегом, зазначив Г.ЗАДИРКО, додавши, що на цій підставі рік тому румуни вперше заявили про перенесення кордону, після чого Майкан став би румунським.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, у квітні 2010 року має відбутися новий раунд переговорів щодо кордону.

Тим часом Україна виступає проти перенесення кордону. Як повідомили в МЗС, його незмінність зафіксована в договорі про добросусідство від 2003 року.

Крім того, зазначає видання, розглядається й економічний бік питання: відтоді як Україна п`ять років тому побудувала глибоководний вихід з Дунаю в Чорне море через гирло Бистре, все більше кораблів вважають за краще йти ним, а не румунськими протоками, оскільки Україна бере за прохід дешевше. Якщо кордон перенести, судноплавний коридор тут стане спільним, і гроші доведеться ділити навпіл. «Румунії потрібен не острів, а канал», - підкреслив Г.ЗАДИРКО.

Спір не винесений на розгляд міжнародного суду, але поступатися добровільно островом не можна, переконаний депутат. Адже, за його словами, якщо замулиться фарватер нижче за течією, між островами Бабин і Єрмаков, його теж тоді доведеться віддати румунам. Аналогічна ситуація на Чорному морі з Керч-Єникальським каналом на кордоні Росії і України, додав він.

Г.ЗАДИРКО наголосив, що канал наш, і ним йдуть судна, а кордон проходить південніше. За його словами, якщо зараз поступитися румунам, немає гарантії, що і Росія не зажадає на цій підставі пересунути кордон північніше на фарватер каналу.

Видання нагадує, що рік тому Румунія відсудила в України декілька десятків квадратних кілометрів чорноморського шельфу біля острова Зміїний, на яких знайдені виявлені запаси нафти і газу.