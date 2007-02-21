Блок Тимошенко припиняє будь-які голосування щодо землі в Києві

Фракція БЮТ в Київраді не голосуватиме на сесіях за будь-які земельні питання до запровадження аукціонів з продажу та оренди землі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, на засіданні фракції БЮТ в Київраді, що відбулося сьогодні увечері, було прийняте одноголосне рішення припинити голосування за будь-які земельні питання. Мораторій на голосування стосується не лише наступної сесії 22 лютого, але й усіх подальших сесій аж до запровадження відкритих аукціонів з продажу та оренди земельних ділянок на конкурсних засадах.

Як зазначається у повідомленні, це рішення було прийняте з огляду на необхідність раз і назавжди зупинити „дерибан" землі у м. Києві. Це можливо лише за однієї умови – введення в дію відкритих земельних аукціонів.