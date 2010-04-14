У Львові спростовують інформацію Табачника

Наведена міністром освіти та науки Дмитром ТАБАЧНИКОМ інформація щодо зменшення на третину кількості глядачів у кінотеатрах Львова через український дубляж не відповідає дійсності, заявили УНІАН менеджери найбільших львівських кінотеатрів.

Згідно з даними мережі кінотеатрів “Кінопалац” у Львові, збільшення надходжень від прокату за 2009 рік у Львові склало 22% порівняно з попереднім роком.

Як зазначають опитані УНІАН менеджери львівських кінотеатрів, їм також нічого не відомо про нібито позов львівських прокатників через збитки, завдані введенням українського дубляжу, про що також говорив міністр освіти Д.ТАБАЧНИК.

“Самого такого поняття, як львівський кінопрокатник, просто не існує – є загальноукраїнські кінопрокатні компанії, які у тому числі надають свої фільмокопії для показу львівським кінотеатрам”, - зазначив представник одного із кінотеатрів.

Як повідомляв УНІАН, міністр освіти та науки Д.ТАБАЧНИК заявив нещодавно в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы», що після введення обов`язкового перекладу художніх фільмів українською мовою “кількість відвідування у кінотеатрах Львова впала мало не на третину”.