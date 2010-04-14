Збори акціонерів АероСвіту знову не відбулися через відсутність кворуму

Позачергові збори акціонерів авіакомпанії «АероСвіт», намічені на 14 квітня, знову не відбулися через відсутність кворуму.

Про це повідомив телефоном у коментарі УНІАН секретар наглядової ради «АероСвіту» Максим ЮХИМЕНКО.

У той же час, за його словами, зараз ведеться активна робота з Фондом державного майна відносно пропозицій щодо змін до Статуту компанії. «Ведеться плідна робота, сподіваємося, що наступні збори акціонерів, намічені на 21 квітня, відбудуться», - сказав він.

М.ЮХИМЕНКО зазначив, що позиція «ГенАвіаІнвесту» не змінилася: представники компанії знову не з`явилися на збори і не вносять жодних пропозицій з питань, які вносяться до порядку денного. У той же час, у разі присутності на зборах представників ФДМ, кворум для проведення зборів буде зібраний.

Як прокоментував УНІАН ситуацію управляючий партнер GR&BM Consulting Дмитро АТАМАНЧУК, черговий зрив зборів акціонерів ЗАТ «АероСвіт» ставить під загрозу реалізацію планів розвитку авіакомпанії. На думку експерта, через те, що не проводяться збори акціонерів, «АероСвіт» не може ухвалити рішення про покриття раніше одержаних збитків (за результатами 2008-2009 років). «Дане питання входить виключно до компетенції зборів акціонерів. Цю проблему необхідно вирішувати, оскільки збитки відображені в балансі авіакомпанії, і згідно з правилами бухгалтерського обліку необхідно знайти джерело їх покриття. Потенційні кредитори «АероСвіту», банки, до яких авіакомпанія звертається з метою отримання позик, негативно розцінюють той факт, що «АероСвіт» має непокриті збитки за два роки», - вважає Д.АТАМАНЧУК.

Він також висловив припущення, що регулярний зрив зборів акціонерів «АероСвіту» є механізмом тиску ТОВ «ГенАвіаІнвест» на авіакомпанію. На думку Д.АТАМАНЧУКА, систематичне перешкоджання проведенню зборів акціонерів «АероСвіту» завдає шкоди інтересам авіакомпанії, заважаючи її розвитку.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «АероСвіт» кілька разів цього року і наприкінці минулого року намагалася провести збори акціонерів, проте вони не були проведені через відсутність кворуму.

Акціонери ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіту» 14 квітня ц.р. на своїх позачергових зборах планували розглянути питання про внесення змін до статуту ЗАТ шляхом викладення його у новій редакції, а також змін до положень, які регламентують внутрішню діяльність товариства.

Крім того, планувалося розглянути питання відкликання і обрання виконавчого органу товариства, голови і членів наглядової ради компанії, а також голови і членів ревізійної комісії ЗАТ тощо.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії», створена в 1994 році, є одним з найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 16 суден Boeing.

На сьогодні «АероСвіт» обслуговує понад 50 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних, а також забезпечує доставку пасажирів у найбільші адміністративні і регіональні центри України.

Фонд держмайна України володіє 22,3941% акцій «АероСвіту», ТОВ "ГенАвіа-Інвест" – 24,999%.

Чистий збиток компанії за 2008 рік становив 405,3 млн. грн. проти чистого прибутку за 2007 рік у розмірі 21,7 млн. грн. Статутний фонд компанії становить 19,36 млн. грн.