В Одесі третій за останні дні випадок паплюження єврейських пам`яток

В Одесі зафіксовано третій за останні дні випадок паплюження єврейських пам`яток і історико-культурних об`єктів.

Як повідомив УНІАН представник однієї з єврейських общин, зловмисники намалювали свастику і слова «З святом Холокосту» на меморіальній дошці, встановленій на будинку № 44/46 по вулиці Рішельєвській. Пам`ятний знак присвячено лікарю, публіцисту і громадську діячу Леону ПІНСКЕРУ.

Як заявив на зустрічі з журналістами заступник начальника УМВС України в Одеській області Дмитро ФУЧЕДЖИ, «за фактами осквернення пам`ятників порушено кримінальну справу, згідно зі ст. 296 КК України. Це – блюзнірство, тим більше в Одесі, де живуть представники 130 національностей. Розкрити злочин з осквернення Меморіалу жертвам нацизму і могил на Третьому єврейському цвинтарі – справа чести для одеської міліції. Зараз у цій справі працює оперативно-слідча група».

По словах Д.ФУЧИДЖИ, подібний злочин було здійснено 20 квітня минулого року – в день народження Гітлера. Зловмисника було затримано, проте прокуратура не побачила в його діях складу злочину. Тому вандала притягнено тільки до адміністративної відповідальності - за дрібне хуліганство.

Як повідомляв УНІАН, за останні дні в Одесі осквернили Меморіал жертвам нацизму, розташований на Люстдорфськой дорозі, і близько напівтисячі могил на Третьому єврейському цвинтарі.

Довідка УНІАН. Л.ПІНСКЕР народився в Одесі, закінчив місцевий Рішельєвський ліцей і медичний факультет Московського університету. Трудився в госпіталях під час Кримської кампанії. Був приголомшений єврейськими погромами 1881 року і байдужим відношенням до них російської інтелігенції. Написав книгу «Автоемансипація», в якій висловив думку про необхідність «самовизволення» євреїв і створення власної держави. Пізніше очолив рух «Монтефіоре», що допомагав євреям, які поселилися в палестинських колоніях. Помер в Одесі у 1891 році. Як відзначають історики, смертю цієї людини "завершилася ціла епоха в єврейському русі за національне відродження". У 1934 році прах Л.ПІНСКЕРА перепоховали в Єрусалимі.