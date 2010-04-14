Кабмін поставив антикризове завдання: модернізувати ГТС

Кабінет Міністрів України вважає одним із основних завдань у галузі енергозабезпечення модернізацію газотранспортної системи України (ГТС).

Про це сказано в законопроекті №6305 від 14 квітня ц.р. «Про Державну програму економічного та соціального розвитку України на 2010 рік» (Антикризова програма), оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, також важливими завданнями у галузі енергозабезпечення уряд вважає впровадження стратегічного планування в паливно-енергетичному комплексі, створення системи складання енергетичного балансу та його оптимізацію, забезпечення розвитку уранового виробництва й створення ядерно-паливного циклу в Україні, подовження термінів експлуатації, модернізацію діючих енергоблоків АЕС і будівництво нових потужностей АЕС, введення необхідних обсягів маневрових потужностей і створення умов для збільшення експорту електроенергії, створення умов для забезпечення надійної роботи енергосистеми України.

Крім того, уряд відзначає важливість зміцнення незалежності Національної комісії регулювання електроенергетики України, стабілізації та поступового нарощування обсягів видобутку вугілля і виробництва товарної вугільної продукції, модернізації шахтного фонду й технічного переоснащення виробництва, реформування економічної сфери вугільних підприємств з метою переходу від пропорцій згортання до пропорцій розширеного відновлення, а також максимального залучення інвестиційних ресурсів для розвитку вугільної галузі, в т.ч. використання механізмів державно-приватного партнерства.