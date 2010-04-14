Кабмін подав до ВР Програму соціально-економічного розвитку

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про Державну програму економічного та соціального розвитку України на 2010 рік.

Згідно з документом, основними завданнями цієї антикризової програми стануть: оздоровлення державних фінансів і банківської системи, відновлення кредитування реального сектора економіки, проведення глибоких інституційних реформ, активізація інвестицій у модернізацію економіки, створення сприятливих умов для підприємництва, що дозволить не лише вийти з кризи, але й відновити та закріпити тенденцію сталого соціально-економічного розвитку України та підвищення добробуту громадян.

Згідно з програмою, в 2010 році в Україні очікується номінальний ВВП у розмірі 1 трлн. 83,1 млрд. грн., зростання реального ВВП - 3,7%, зростання обсягу виробництва продукції промисловості – 5,3%, зростання валової продукції сільського господарства – 2,4%, інфляція в середньому до попереднього року - 12,2, грудень до грудня попереднього року – 13,1%, індекс цін виробників у середньому до попереднього року -16%, грудень до грудня попереднього року – 14,4%, розмір прямих іноземних інвестицій – 5 млрд. дол. США.

Також, згідно з програмою, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в 2010 році очікується на рівні 16,6 млрд. грн. при прибутку в 174,2 млрд. грн., збитку – 157,6 млрд. грн..

Зростання експорту товарів і послуг у 2010 році очікується на рівні 15,1% - до 62 млрд. 470 млн. дол. США, імпорту – на 14,4% - до 64 млрд. 373 млн. дол. США, очікується негативне сальдо торгового балансу на рівні 1 млрд. 903 млн. дол. США.

Згідно з програмою, середньорічна чисельність населення в Україні в 2010 році становитиме 45,9 млн. осіб, кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років – 20,4 млн. осіб, кількість безробітних – 1,8 млн. осіб.

При цьому темпи зростання продуктивності праці очікуються на рівні 2,9%.

Згідно із законопроектом, у 2010 році уряд планує фінансувати 112 державних цільових програм.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що законопроект про Державну програму економічного та соціального розвитку України на 2010 рік, який було схвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів, буде розглянуто на засіданні Верховної Ради 15 квітня.