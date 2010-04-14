Від вибуху невідомого предмета загинув хлопчик

Внаслідок вибуху невідомого предмета, який стався сьогодні у селі Пришиб Балаклійського району Харківської області, загинув хлопчик 2000 року народження.

Його старший брат (1999 р.н.) у тяжкому стані перебуває в районній лікарні, повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України у Харківській області.

Вибух стався у покинутому сільському гуртожитку. Сигнал про нього надійшов о 15.48.

На місці події працюють оперативні групи МВС і МНС.