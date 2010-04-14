Від вибуху невідомого предмета загинув хлопчик
21:48, 14 квітня 2010Суспільство
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Його брат - у тяжкому стані
Внаслідок вибуху невідомого предмета, який стався сьогодні у селі Пришиб Балаклійського району Харківської області, загинув хлопчик 2000 року народження.
Його старший брат (1999 р.н.) у тяжкому стані перебуває в районній лікарні, повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України у Харківській області.
Вибух стався у покинутому сільському гуртожитку. Сигнал про нього надійшов о 15.48.
На місці події працюють оперативні групи МВС і МНС.
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