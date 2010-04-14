Литвин оприлюднив податкову декларацію

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН минулого року отримав 739 тис. грн. доходу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це йдеться у декларації В.ЛИТВИНА про доходи, зобов`язання фінансового характеру та майновий стан за 2009 рік, яку він направив до Державної податкової адміністрації.

Відповідно до декларації, загальна сума сукупного доходу голови ВР та членів його сім`ї склала 786 тис. 549,94 грн. (зокрема В.ЛИТВИНА 739 тис. 013,94 грн., у тому числі заробітна плата 254 тис. 459,72 грн., доходи від наукової, викладацької, творчої діяльності, авторська винагорода (гонорар) 409 тис. 554,22 грн.; подарунки та сувеніри 75 тис. грн.).

Голова ВР володіє земельною ділянкою загальною площею 4698 кв. метрів, квартирою (259,8 кв. м.) та гаражем (18 кв. м.), члени сім`ї володіють земельним паєм загальною площею 9,56 га, житловим будинком (елінг) загальною площею 339,3 кв. метрів та садовим (дачним) будинком загальною площею 277,2 кв. метрів.

У володінні В.ЛИТВИНА перебуває легковий автомобіль Toyota Land Cruiser, члени його сім`ї користуються легковим автомобілем Chrysler Pt. Cruiser.

У минулому році В.ЛИТВИН витратив на утримання майна, яке перебуває у його власності, 34 тис. 250 грн., члени сім`ї 27 тис. грн.

На рахунках В.ЛИТВИНА у банках та інших фінансово-кредитних установах знаходяться 657 тис. 241,52 грн., 114 тис. 840,94 євро та 82 тис. 744 доларів США, на рахунках членів сім`ї 326 тис. 150,58 грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році загальна сума сукупного доходу голови ВР та членів його сім`ї становила 688 тис. 611,02 грн. Зокрема, доход самого В.ЛИТВИНА – 657 тис. 337,68 грн.