USAID пропонує Україні допомогти з нерухомістю

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) пропонує Україні надати допомогу з розбудови єдиної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Співпрацю пропонується налагодити у рамках проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентноспроможність», що реалізується в Україні.

Як наголошувалося під час робочого візиту представників цього Проекту до Мін’юсту, саме відсутність єдиної системи реєстрації прав на нерухомість знижує інвестиційну привабливість української економіки. Створення сучасної єдиної системи державної реєстрації прав на нерухоме майно створить надійну систему захисту прав фізичних та юридичних осіб, що сприятиме покращенню інвестиційного клімату в країні.

У ході зустрічі сторони домовилися про розроблення проекту угоди щодо співпраці зі створення системи реєстрації прав на нерухоме майно.

Серед іншого, обговорено можливість надання допомоги у розробці нормативно-правових актів з питань ідентифікації об’єктів нерухомого майна при реєстрації прав на них - щодо встановлення вимог до порядку складання індексних кадастрових карт, кадастрових планів земельних ділянок, порядку присвоєння реєстраційного номеру об’єкту нерухомого майна тощо.