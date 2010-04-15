Сорочинський ярмарок пройде під знаком 65-річчя Перемоги

17-22 серпня 2010 року в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області відбудеться Національний Сорочинський ярмарок.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в прес-службі ТОВ «Сорочинський ярмарок».

Попередня дата офіційного відкриття - 18 серпня об 11.00.

«Минулорічний ярмарок був присвячений 200-річчю М.В.Гоголя. В ньому взяли участь півтори тисячі учасників і понад півмільйона відвідувачів. Нинішній ярмарок проходитиме під знаком святкування 65-ї річниці Великої Перемоги», - сказано в повідомленні прес-служби.

За їхніми даними, сьогодні творчий колектив товариства працює над покращенням культурно-мистецької програми заходу, плануються нові цікаві проекти, презентаційні заходи, триває забудова етнографічної зони ярмарку, облаштовується містечко майстрів.