У Чернігові міліція знайшла "бомбу" зі смайликом

У Чернігові на Центральному ринку, про мінування якого вчора повідомили до міліції невідомі, співробітники вибухотехнічної служби УМВС знайшли паперовий мішок з написом "бомба".

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв`язків Управління МВС України в Чернігівській області.

Після телефонного повідомлення про ймовірне замінування ринку на місце події виїхала слідчо-оперативна група міліції, рятувальники, представники комунальних служб. Міліція оперативно провела евакуацію відвідувачів ринку. Але торговці не поспішали залишати свої робочі місця, сподіваючись, що все скоро минеться.

"Паніки серед відвідувачів не було, оскільки чернігівці вже звикли до подібних "жартів" телефонних хуліганів", - зазначили у Відділі громадських зв`язків УМВС в області..

Співробітники вибухотехнічної служби під час перевірки території ринку на предмет наявності вибухонебезпечних предметів знайшли паперовий 50-кілограмовий мішок з написом "бомба" і намальованим смайликом. Усередині мішка, крім пакувального паперу, нічого не було.

Роботу ринку відновлено.

Правоохоронці переконані, що зможуть виявити телефонних хуліганів та притягнути їх до відповідальності.

З початку року у Чернігові це вже четверте неправдиве повідомлення про замінування об`єктів.