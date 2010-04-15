У Луганську інженер потрапив під гвинт літака: стан тяжкий

При передполітній підготовці літака Тюменської авіакомпанії «Uтаіr» АТР-42 «Луганськ-Москва» 14 квітня о 13.30 внаслідок порушення техніки безпеки авіаційним гвинтом було травмовано інженера технічного контролю інженерно-авіаційної служби аеропорту,1941 р. н. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в Луганській області.

Його було доставлено до 4-ї міської лікарні з діагнозом: рублена рана лівої половини грудної клітини лівого плеча, відкритий перелом ребер зліва, відкритий гіперпневмоторекс, травматичний шок. Чоловіка терміново прооперували, однак стан потерпілого тяжкий.

Через цю подію було затримано виліт даного літака до заміни авіакомпанією іншим літаком.

Літак французького виробництва, адреса прописки – російська столиця. На його борту знаходився 31 пасажир. За фактом події ведеться слідство.

Згідно з повідомленням прес-служби територіального управління Держгірпромнагляду в Луганській області, нещасний випадок стався під час підготовки літака «Луганськ – Москва» до польоту. Технік підключив переговорний пристрій, щоб давати команди екіпажу на пуск двигунів. «Він повинен був, - коментує начальник Луганської державної інспекції промислової безпеки і охорони праці на транспорті Володимир КУРЕННИЙ, - після цього від’єднати пристрій, відійти та дати команду на рух літака. Але літак почав рух без сигналу техніка. Під час руху гвинтом і було травмовано робітника. Якщо б літак піднявся у небо, ситуація була б набагато гірша. Зараз лікарі рятують життя техніка. А літаку потрібен ремонт».

В.КУРЕННИЙ також зазначив, що це перша така пригода в Луганському аеропорту за роки існування.