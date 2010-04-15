У Януковича сподіваються, що МВФ дасть більше грошей Україні

Перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА припускає, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) може збільшити фінансування України, якщо уряд надасть «переконливу» програму реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістів.

«Питання про те, за якою програмою продовжуватиметься співпраця з МВФ, поки що обговорюється. Якщо з`явиться нова програма, то йтиметься про продовження співпраці з фондом. Воно не закінчується в поточному році, воно триватиме ще, як мінімум, два роки», – сказала І.АКІМОВА.

За її словами, якщо фонду буде надано адекватний план заходів, які ми хотіли б здійснити, то з`явиться можливість одержати більший обсяг фінансування.

«Про цифру фінансування поки не йшлося», – відзначила І.АКІМОВА.

За якою програмою продовжуватиметься співпраця з МВФ, буде визначено протягом 2-3 тижнів.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З 2008 року Україна одержала вже три транші на загальну суму у межах 11 млрд. дол.