Тігіпко: борги з ПДВ будуть реструктуровані в цінні папери

У проекті бюджету 2010 року закладено 20 млрд. грн. для повернення боргів з ПДВ, що виникли до 1 січня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО на зустрічі з представниками європейських ділових кіл.

Він відзначив, що вже найближчим часом буде ухвалено рішення з реструктуризації цих боргів шляхом випуску цінних паперів.

«Рішення вже готове і зараз шукаються варіанти, яким чином його провести (цей випуск – УНІАН), не маючи затвердженого бюджету на 2010 рік », - сказав С.ТІГІПКО.

Він не виключив, що ще до прийняття бюджету можна буде випустити цінні папери на 2-3 млрд. з тим, аби частково, відсотків по 10-15, виплатити борги всім бажаючим.

«На 2-3 млрд. ми зможемо зробити це вже найближчим часом, якщо це вдасться зробити з юридичної точки зору. А якщо ні, то ми приймемо бюджет і одразу після цього зробимо цю операцію. Ці цінні папери матимуть такий самий обіг, практично як ОВДП уряду, вони використовуватимуться як застава під рефінансування Національного банку, вони будуть надзвичайно привабливими для банків», - сказав С.ТІГІПКО.