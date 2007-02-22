До кінця тижня буде холодно

Завтра в Україні очікується холодна погода, місцями сніг.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі у західних, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях, вдень у південній частині країни сніг, місцями сильний сніг, у Криму подекуди налипання мокрого снігу. На решті території без опадів, лише вранці та вдень у центральних областях місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у західних, південних областях та Криму місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.Температура вночі 14-19° морозу, на півночі Лівобережжя та у східних областях місцями 20-25°, вдень 9-14° морозу; у південних та прикарпатських областях вночі 7-12°, вдень 5-10° морозу; у Криму протягом доби 2-7° морозу (на Південному узбережжі близько 0°).

24-25 лютого - холодна погода: 24 лютого температура у північних областях вночі 18-23°, місцями 25-27° морозу, вдень 8-13° морозу; на решті території вночі 15-20° морозу, вдень 5-10° морозу; в Криму вночі 12-17° морозу, на узбережжі 2-7° морозу, вдень 4-9° морозу, на Південному узбережжі близько 0°. 25 лютого в Україні очікується незначне (на 2-4°) підвищення температури. Без опадів, лише 24 лютого вночі в Криму, а 25 лютого вдень у західних областях невеликий сніг. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

26-27 лютого - без істотних опадів, лише у західній частині невеликий сніг, мокрий сніг. Подальше підвищення температури вночі у східній половині до 10-15° морозу, на решті території до 6-13° морозу (27 лютого у західних областях до 0-6° морозу), вдень до 3° морозу - 3° тепла, у західній, а 27 лютого і у південній частині до 1-6° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві та області у п’ятницю очікується мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 16-18° морозу, вдень 10-12° морозу; по області вночі 14-19°, вдень 9-14° морозу.

24-25 лютого - холодна без опадів погода з температурою 24 лютого вночі 18-23° морозу, вдень 8-13° морозу; 25 лютого вночі 15-20° морозу, вдень 4-9° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

26-27 лютого - без істотних опадів, підвищення температури вночі до 6-11° морозу, вдень до 3° морозу - 2° тепла.