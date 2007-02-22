Суд відмовив Різаку

Сьогодні Апеляційний суд Івано-Франківської області після перерви, оголошеної 2 лютого, продовжив слухання кримінальної справи щодо звинувачення колишнього голови Закарпатської обласної державної адміністрації Івана РІЗАКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на суді був присутній підсудний І.РІЗАК у супроводі лікарів та свого брата Василя. На суд прибули потерпілі та свідки по епізоду Свалявських подій від 13 листопада 2004 року – організація масових безпорядків.

На початку судового засідання підсудний І.РІЗАК оголосив два клопотання, в яких просив суд звернутися до Генеральної прокуратури України про заміну сторони обвинувачення (прокурорів) на представників прокуратури з іншого регіону, а не із Закарпаття, та припинити розгляд його справи по цьому епізоду до витребування матеріалів кримінальної справи Свалявського районого суду, вирок якого вже вступив в силу.

Свої клопотання підсудний мотивував тим, що ця “справа політично сфабрикована” і необхідно ознайомитися з нею. Клопотання підсудного підтримали лише його адвокати. Потерпілі і прокурори судового процесу просили суд не підтримувати ці клопотання.

Вислухавши сторони, суд прийняв рішення про те, що клопотання про заміну прокурорів є “безпідставними”, а в клопотанні витребувати матеріали справи Свалявського суду та змінити порядок розгляду досліджень “на даний час відмовити”.

Потім суд приступив до показів потерпілих та свідків по Свалявському епізоду.

Довідка УНІАН. І.РІЗАКА, зокрема, обвинувачено у доведенні до самогубства ректора Ужгородського державного університету В.Сливки; зловживанні службовим становищем; отриманні хабара; користуванні мобільним телефоном за рахунок «Закарпаттяобленерго»; організації масових заворушень у Сваляві; незаконній видачі посвідчень радника губернатора трьом особам.

І.РІЗАКА було затримано 13 травня 2005 року. 16 травня 2005 р. Ужгородський міський суд обрав запобіжним заходом щодо І.РІЗАКА арешт. 13 вересня 2005 р. його було звільнено з-під варти в Ужгородському СІЗО під заставу.