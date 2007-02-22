Генерали попрацюють водіями

В Міністерстві оборони України поступово генеральський склад особисто керуватиме службовими автомобілями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що на виконання рішення ВР про скорочення чисельності ЗСУ вже прийнято рішення стосовно військових комісаріатів для того, щоб скоротити їх чисельність і не утримувати в кожному військовому комісаріаті посаду водія.

А.ГРИЦЕНКО запевнив, що те саме буде запроваджуватись і в центральному апараті.

“Цей шлях впроваджений у дуже багатьох арміях – у тій же британській, американській – генерали сідають за кермо і спокійно їдуть на своєму автомобілі”, - додав міністр.

Він зазначив, що зараз слід вирішити всі технічні питання – ремонту, паркування цих автомобілів та інші розрахунки. “Це абсолютно правильний шлях, і я його підтримую”, - додав він.