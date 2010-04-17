У Києві у рамках флеш-мобу відчинили "Золоті Ворота" (фото)

Сьогодні у Києві у рамках флеш-мобу, ініційованого «Парком Київська Русь», на декілька годин було відчинено головну браму столиці - Золоті Ворота.

Як передає кореспондент УНІАН, вранці близько тридцяти людей в строях богатирів та мешканців стародавнього Києва пройшли Хрещатиком – від ЦУМу до Майдану Незалежності.

За словами учасників акції, своєю ходою вони намагалися нагадати киянам про історію міста та героїчне минуле пращурів.

Як повідомили організатори події - «Парк Київська Русь», формою проведення заходу було обрано саме флеш-моб, для того, щоб ненав’язливо привернути увагу суспільства до проблеми збереження культурної спадщини, виховання шанобливого ставлення до минувшини.

Після акції на Майдані, богатирі попрямували до Золотих Воріт, які цього дня спеціально було відчинено для учасників флеш-мобу. Всі бажаючі мали змогу сфотографуватися у богатирському вбранні і взяти участь у розіграші запрошень на відкриття III Міжнародного фестивалю «Парк Київська Русь».

«Золоті ворота були сьогодні відкриті спеціально для богатирів, щоб вони змогли на деякий час відтворити історичну картину стародавнього Києва – стати вартою головної брами столиці. Кажуть, що останнім у них проходив Богдан Хмельницький - ще у 1648 році, після перемоги під Жовтими Водами. Потім ворота було зачинено. Відкривали їх лише один раз, для Віктора ЮЩЕНКА, за часів його президентства. І ось тепер погодились відчинити для учасників нашого флеш-мобу», - повідомила завідувач відділу «Золоті ворота» Національного заповідника «Софія Київська» Людмила ІВАКІНА.