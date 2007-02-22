Депутати Львівської міськради не підтримали пропозиції Тимошенко

Депутати Львівської міської ради не підтримали пропозиції лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО щодо зниження тарифів на теплопостачання та гарячу воду на 15%.

Як передає РБК-Україна, лідер БЮТ звернулась сьогодні з пропозицією до місцевих депутатів проголосувати про зниження тарифів на теплопостачання та гарячу воду, а також створити нову робочу комісію з вивчення економічної обґрунтованості тарифів та провести незалежний аудит протягом двох тижнів.

В той же час Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ, звертаючись до депутатів міської ради, повідомив, що на сьогодні “Львівтеплоенерго” має борг перед ДК "Газ Україна" в розмірі 70 млн грн., який до кінця року може зрости до 100 млн. грн. Він також наголосив на тому, що при зниженні відповідних тарифів місто не зможе компенсувати цей борг, і це може призвести до припинення фінансування найважливіших місцевих проектів (ремонт інфраструктури, шкіл, лікарень).