У Сумах чоловік вимагав депозит, погрожуючи підпалити банк

Сьогодні вранці житель міста Ромни Сумської області погрожував підпалити в Сумах банк у разі неповернення йому депозитних вкладів.

Як повідомив УНІАН начальник сектора зв`язків із громадськістю Сумського міського управління міліції Володимир КУЗЬМЕНКО, близько 9.20 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов до головного офісу банку «Володимирський» і почав вимагати зустрічі з керівництвом закладу. Дізнавшись, що керівництво відсутнє, він із внутрішньої кишені дістав скляну пляшку з бензином і почав погрожувати підпалом, якщо банк не поверне йому депозит. Після цього співробітники охорони банку забрали в чоловіка пляшку з бензином, викликали міліцію й вивели його на вулицю, де передали представникам правоохоронних органів.

Затриманий, 1942 року народження, зізнався, що ще влітку 2008 року в одній із філій банку в Ромнах поклав на свій депозитний рахунок 7 тис. грн. і 1 тис. дол., але досі не може забрати свої гроші. Чоловік свій сьогоднішній вчинок назвав своєрідною «формою протесту».

Міліція, за словами В.КУЗЬМЕНКА, поки ніяк не кваліфікує дії чоловіка, але в банку йому вже виплатили 300 доларів і пообіцяли повернути решту грошей.