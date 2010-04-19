Власник "Львівської жінки" отримав шість ножових поранень

На Волині на власника підприємства «Радіоорганізація «Львівська жінка» скоєно розбійний напад.

Інцидент стався на вихідних у місті Нововолинськ, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Двоє невідомих нанесли шість ножових поранень підприємцю у під’їзді його будинку.

Як повідомили в Нововолинській міській лікарні, постраждалого прооперовано, його життю нічого не загрожує.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 121 частина 1 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі правоохоронці встановлюють, чи пов’язаний даний злочин із професійною діяльністю потерпілого, оскільки під час нападу цінні речі та документи не були викрадені.

Наразі міліція встановила коло осіб, що можуть бути причетні до скоєння злочину. На місці події працюють співробітники Нововолинської міліції та УМВС в області.

Підприємство «Радіоорганізація «Львівська жінка» забезпечувало діяльність кабельного телебачення шахтарського міста.