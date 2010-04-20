Список дозвільних документів буде збільшено

Державний комітет з питань регуляторної діяльності та підприємництва розгляне питання про збільшення кількості дозвільних документів, закріплених законодавчо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час робочої наради повідомив радник голови комітету Олександр КІРШ.

За його словами, з 2005 р. до лютого 2010 р. законодавче визначення дозвільного документа поширювалося на документи, які надають право на ведення певної діяльності. У формулюванні, що діє сьогодні, зазначається, що дозвільними документами є такі документи, без яких не можна займатися певною діяльністю.

«Тепер це будь-який документ, який необхідний для проведення деяких операцій», - сказав О.КІРШ. Він відзначив, що сьогодні законодавчо передбачається 167 дозвільних документів, проте, швидше за все, цей список буде збільшено.

Як повідомив О.КІРШ, комітет уже підготував список із 245 дозвільних документів. «Але це не остаточна цифра. Думаю, що цей список збільшуватиметься», - сказав він.

У Держкомпідприємництві також повідомили, що комітет до 23 квітня ц.р. має подати список дозвільних документів на затвердження Кабінету міністрів, а в подальшому – для його затвердження на законодавчому рівні.