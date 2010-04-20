У Херсоні тролейбуси не вийшли на маршрути

У Херсоні у зв`язку зі страйком співробітників комунального підприємства «Херсонелектротранс» сьогодні на маршрути не вийшли усі тролейбуси.

Як повідомив кореспондента УНІАН директор підприємства «Херсонелектротранс» Сергій КОСТЮЧОК, співробітники підприємства знаходяться на території тролейбусного депо і мають намір продовжувати страйк до повного погашення боргів із заробітної плати.

За словами директора підприємства, борг із зарплати за січень-березень 2010 року становить 1 млн. 470 тис. грн. Вона не виплачується через неперерахування з держбюджету компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій. Борг держави перед підприємством «Херсонелектротранс» за поточний рік становить 1 млн. 700 тис. грн.

У свою чергу, віце-мер Херсона з питань транспорту Юрій ХРИСТИЧ повідомив кореспондента УНІАН, що у мерії Херсона очікують на надходження компенсації з держбюджету з 26 квітня.

Також, за даними мерії, на час страйку в Херсоні на маршрутах збільшено кількість автобусів загального користування. На лінії вийшли 100 додаткових автобусів.