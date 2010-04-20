Двоє дев'ятирічних вандалів пошкодили 30 надмогильних пам'ятників

У місті Краматорську Донецької області до міліції звернувся 29-річний місцевий житель, голова однієї з селищних рад Краматорської міськради та заявив, що впродовж останніх трьох днів на сільському кладовищі невідомі пошкодили пам’ятники на 30 могилах.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у результаті оперативно-розшукових заходів у скоєнні цього злочину викрито двох дев’ятирічних місцевих жителів.