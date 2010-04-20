Експерт пояснив, чому відсоткові ставки падають

В Україні спостерігається позитивна динаміка збільшення депозитних коштів. На цьому журналістам наголосив голова правління Банку Кіпру Владислав Байрака.

«Одним з показників збільшення грошових вкладів, які громадяни довіряють банкам, є відсоткові ставки: ще кілька місяців тому відсоткова ставка на депозит була 24-25%, зараз більше 20% річних майже немає. Тобто ліквідність банківської системи покращується, а обсяг депозитів зростає», - підкреслив фінансовий експерт.

Проте, за словами банкіра, вкладники мають бути обережними та зважено підходити до вибору фінансової установи, якій готові довірити свої гроші.

«Безплатний сир буває лише в мишоловці. Тому якщо відсоткова ставка становить 24% і більше – це може свідчити про те, що банк має проблеми з ліквідністю, і йому необхідні гроші за будь-яку ціну, щоб залатати власні касові розриви», - зауважив Владислав Байрака.

«Ви ж не будете позичати гроші ігроманам в казино, які програлися вщент і під високі проценти готові позичати в будь-кого, аби лише втриматися на плаву?» - підкреслив експерт.

Крім того, голова правління Банку Кіпру наголосив на основних аспектах, на які обов’язково мають зважати вкладники, обираючи банк для зберігання своїх заощаджень.

«По-перше, завжди звертайте увагу на відсоткову ставку: якщо вона надто висока, значить, банку терміново потрібні ваші гроші. По-друге, потрібно дивитися на капітал та інші фінансові показники: якщо банк має достатній власний капітал, належить до потужної міжнародної групи, отримує прибутки, стабільність такого фінансового закладу значно вища», - зазначив банкір.

Довідка. Загальні активи Bank of Cyprus Group оцінюються в 39 мільярдів євро. У 2009 році Банк Кіпру ввійшов до числа семи банків, що отримали найвищу оцінку надійності депозитів за даними незалежного агентства «Кредит-Рейтинг». У цьому рейтингу було представлено 73 банки.