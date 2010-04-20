Євро на міжбанку росте

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9175/7,9260 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9230/7,9255 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9235/7,9255 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 12:00 Національний банк України оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2718/0,2721 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2721/0,2722 грн./рубль. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2722/0,2723 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 29,09 рублів за долар (-0,1675).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3450/1,3520 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6685/10,6840 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,6885/10,6960 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,7035/10,7100 грн./євро.