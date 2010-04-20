Сьогодні розміщено ОВДП на 1,27 млрд. грн.

За результатами сьогоднішнього розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до Державного бюджету вдалося залучити 1,270 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

На аукціоні були продані папери з терміном погашення: 14 липня 2010 року на 267,611 млн. грн. під 12% річних; 12 січня 2011 року – на 858,126 млн. грн. під 14%; 21 березня 2012 року – на 19,867 млн. грн. під 14% річних.

За даними Мінфіну, до Стабілізаційного фонду для фінансування підготовки до Євро-2012 буде направлено 124,146 млн. грн., які були залучені за результатом продажу урядових паперів з терміном погашення 20 березня 2013 року під 14% річних.

Номінальна вартість однієї ОВДП – 1 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Нацбанку, до держбюджету за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП у березні 2010 року надійшло 8 млрд. 609,7 млн. грн. (з початку року – 13 млрд. 641,79 млн. грн.). Усього з початку року НБУ розмістив ОВДП (з урахуванням ОВДП, випущених для рекапіталізації) на загальну суму 20 млрд. 031,79 млн. грн.