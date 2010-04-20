Рівень води у Дніпрі знижується

У Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації відзначають зниження з учорашнього дня рівня води у Дніпрі та інформують, що за час пропуску весняної повені жодних серйозних підтоплень у столиці не було зафіксовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на начальника ГУ з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталія ПШЕНИЧНОГО.

За його даними, рівень води у Дніпрі біля Мосту метро відчутно знизився і станом на сьогодні становить 92,85 м за Балтійською системою (БС), тоді як вчора цей показник становив 93,17 м за БС.

В.ПШЕНИЧНИЙ також зазначив, що фахівці Гідрометцентру й МНС вважають, що пік паводку на Дніпрі вже минув, і прогнозують, що надалі рівень води не підніматиметься.

Зараз відбувається поступове наповнення Київського водосховища до проектних позначок.

Як повідомлялося раніше, пік паводку минув також на річках Десна і Прип’ять.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ повідомив, що пік проходження води на Дніпрі у Києві вже минув, він припав на 17-18 квітня.