Янукович призначив начальників облуправлінь СБУ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив начальників обласних Управлінь Служби безпеки України Вінниччини, Тернопільщини, Львівщини і Буковини.

Згідно з указами, що оприлюднені на сайті Президента, Сергія РАТІЄВА призначено начальником Управління СБУ у Вінницькій області, Ігоря ВІННИЦЬКОГО – начальником Управління СБУ в Тернопільській області, Ярослава ГАВРИША – начальником Управління Служби безпеки в Чернівецькій області і Юрія КІЦУЛА – начальником Управління СБУ у Львівській області.

Іншим указом Юрій КІЦУЛ був звільнений з посади начальника Управління СБУ Чернівецької області.