Глава Одеської податкової працював у Донецьку з великими платниками

Співробітникам податкової адміністрації Одеської області сьогодні був представлений новий начальник - донеччанин Олександр ЧЕРНОБАЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, представляв нового керівника перший заступник голови Державної податкової адміністрації України - начальник податкової міліції ДПА Віктор ШЕЙБУТ.

«О.ЧЕРНОБАЙ - досвідчений фахівець, 12 років трудиться в податковій сфері, до цього часу керував Спеціалізованою інспекцією по роботі з крупними платниками податків Донецького регіону», - сказав В. ШЕЙБУТ.

Він також висловив упевненість, що нове керівництво ДПА в Одеській області забезпечить найближчим часом суттєве збільшення надходжень коштів у казну держави, «як оновлене керівництво митної служби регіону».

У свою чергу, О.ЧЕРНОБАЙ, який змінив на цій посаді одесита Анатолія СТРАШНОГО, заявив, що не має наміру робити «кадрових революцій, якщо співробітники будуть справлятися з поставленими завданнями» і висловив сподівання на конструктивну роботу.