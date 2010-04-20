Тігіпко: МВФ вже практично погодився

Уряд України переконав Міжнародний валютний фонд у необхідності виділення у держбюджеті на 2010 рік на підвищення соцстандартів 25 млрд. грн, що становить 2% ВВП.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

"Ми змогли переконати МВФ, що ми підемо на те, що ми, не дивлячись ні на що, піднімемо соцстандарти найбіднішим. Ми говоримо про тих, хто отримує мінімальну пенсію і заробітну плату. Це закладено в бюджеті, і це становить близько 25 млрд . грн., а це - 2% ВВП. МВФ вже на це практично погодився", - сказав він.

При цьому С. ТІГІПКО зазначив, що найближчими днями планує вирушити до Вашингтона для продовження переговорів про початок реалізації нової програми співпраці України і МВФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше в інтерв`ю Reuters С. ТІГІПКО заявив, що Україна найближчим часом надасть проект нової програми співпраці з МВФ. Уряд розраховує отримати по ній 12 млрд. доларів на найближчі 2,5 роки.