Скільки квартир купують у Києві?

Обсяг продажів квартир на первинному ринку Києва цього року може зрости в 1,4-1,8 раза, порівняно з 2009 роком – до 2-2,5 тис. квартир.

Такий прогноз зробив на прес-конференції в УНІАН комерційний директор консалтингової компанії SV Development Сергій СТЕПЕНКО.

За його словами, в першому кварталі ц.р. на первинному ринку житла столиці було продано близько 400 квартир.

Комерційний директор компанії зазначив, що в першому кварталі ц.р. на вторинному ринку Києва було реалізовано близько 2 150 квартир (у січні ц.р. – близько 400 квартир, у лютому – 800 квартир, у березні – 950 квартир). За його оцінками, до кінця цього року на вторинному ринку житла укладатиметься близько 1 500 угод на місяць.

За даними С.СТЕПЕНКА, в 2009 році на первинному ринку Києва було реалізовано близько 1 400 квартир (у I кварталі – близько 200 квартир, у II кварталі – 350 квартир, у III кварталі – 450 квартир, у IV кварталі – 400 квартир).

При цьому на вторинному ринку столиці минулого року було продано близько 8 тис. квартир.

Експерт уточнив, що обсяги продажів житла на первинному ринку столиці до кризи становили близько 10 тис. квартир на рік, 70% яких отримувалися через іпотеку, на вторинному ринку – близько 20 тис. квартир на рік, 60% яких купувалося за допомогою іпотеки.

За даними компанії, на сьогодні вартість продажу житла на первинному ринку Києва становить 1,6 тис. дол./кв. м, на вторинному ринку - 1,7 тис. дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.