НБУ підвищує вимоги до обов'язкового резервування

Національний банк України (НБУ) посилив вимоги до комерційних банків щодо зарахування сум обов`язкового резервування на окремий рахунок регулятора.

Це передбачено постановою НБУ № 210 від 20 квітня 2010, текст якої має УНІАН.

«Установити з 1 травня 2010 порядок формування обов`язкових резервів банками України на окремому рахунку в Національному банку України... у розмірі 100% від суми обов`язкових резервів, які сформовані за попередній звітний період резервування згідно зі встановленими нормативами на відповідний період», - йдеться у постанові.

Документ дозволяє банкам зараховувати для покриття обов`язкових резервів придбані ними цільові облігації внутрішньої державної позики України, випущені з метою залучення коштів для фінансування підготовки до Євро-2012, у розмірі 100% їх номінальної вартості. (На сьогодні дозволяється зараховувати для покриття резервів 20% від суми наявних у портфелі банку таких паперів).

Також НБУ скасував норму, згідно з якою рівень участі банку у фінансуванні підготовки до Євро-2012 брався до уваги під час його клопотання про пролонгацію рефінансування, виданого Нацбанком.

Регулятор ухвалив такі рішення з метою «забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку і запобігання виникненню монетарних ризиків, пов`язаних зі стабільністю грошової одиниці».

Постанова № 210 набуває чинності з 1 травня 2010 року. Із цього ж дня втрачають чинність попередні циркуляри НБУ, що регулюють ці питання. Зокрема, постанова НБУ № 514 від 31 серпня 2009 року і абзаци 3-й і 4-й пункту 2 постанови від 29 вересня 2009 № 567.