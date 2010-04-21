Мінфін США представить нову купюру в 100 доларів

Міністерство фінансів США представить у середу нову стодоларову купюру. "Американський уряд міняє дизайн купюр, щоб попереджувати діяльність фальшивомонетників і захищати громадян. Рішення про зміну дизайну купюр різної вартості приймаються після ретельної оцінки загроз, які становлять фальшивомонетники, чи то цифрові технології або використання традиційного друкарського верстата", - мовиться в повідомленні Мінфіну.

Церемонія презентації нової купюри стане першим етапом програми з навчання населення тому, як відрізнити сьогоднішні сто доларів від підроблених. "Стодоларовая купюра - це купюра найвищої вартості, що знаходиться у вільному обороті, і вона – в обігу по всьому світу. Інформування населення є важливим компонентом урядової програми зміни дизайну грошей, оскільки добре інформоване населення - головний і найкращий спосіб боротьби з підробками", - повідомляє відомство. Інформація про нову купюру з`явиться о 10.30 (17.30 за київським часом) 25 мовами на сайті www.newmoney.gov, йдеться в заяві.

РІА “Новости”