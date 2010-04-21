Газпром підписав відмову від штрафів для України

Підписаними доповненнями до контракту на постачання природного газу між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» від 19 січня 2009 року скасовано пункти контракту, що відносяться до взаємних штрафних санкцій, які за практикою його виконання не застосовувалися.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

У повідомленні зазначається, що доповнення до контракту було підписано сьогодні в Харкові під час робочого візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до України.

Компанія зазначає, що платежі за газ НАК «Нафтогаз України» здійснюватиме зі знижкою на величину зниження експортного мита при постачанні газу до України, що встановлюється уядом РФ.

Як очікується, зменшення становитиме 100 дол. за тис. куб. м газу, але не більше 30% від ціни газу, і розповсюджуватиметься на обсяги поставок 30 млрд. куб. м у 2010 році й 40 млрд. куб. м - у наступні роки.

Формула ціни і умова «бери або плати» залишаються без змін.

Річні контрактні обсяги газу в 2010 році збільшено до 36,5 млрд. куб. м.

Як зазначив голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР, «зміни до контракту внесено відповідно до міжурядових домовленостей і не погіршують економіку «Газпрому».

Також досягнуто угоди, що 80% вартості транзиту газу «Газпром» оплачуватиме до 6 числа наступного місяця, 20% - відповідно до діючого контракту на транзит - до 20 числа наступного місяця.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки. 24 листопада 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу, відповідно до яких річна контрактна кількість газу на 2010 рік була зменшена до 33,75 млрд. куб. м.

8 квітня 2010 року сторони домовилися про коригування річної контрактної кількості газу на 2010 рік із 33,75 млрд куб. м до 36,5 млрд. куб. м для забезпечення надійного транзиту газу європейським споживачам у зимовий період. Таким чином, з урахуванням фактичного обсягу поставок у першому кварталі, в період з квітня по грудень 2010 року контрактний обсяг закупівель газу НАК «Нафтогаз України» збільшиться до 30 млрд. куб. м.