Рада Європи хоче почути від України, що буде далі

У ході візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Страсбургу для участі у сесії ПАРЄ, Рада Європи хотіла б почути від вищих посадових осіб України фахову та політичну оцінку раніше затвердженого Плану дій РЄ для нашої країни на 2008-2011 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це заявив представник Генерального секретаря Ради Європи Акке ПЕТЕРСОН у ході зустрічі з міністром юстиції України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, що відбулася в українському Мін‘юсті 21 квітня.

За словами представника Генсека РЄ, європейська сторона готова обговорювати та корегувати, відповідно до бачення нового керівництва Української держави, плани співпраці у напрямках захисту прав людини, розвитку верховенства права, сприяння демократичним процесам.

Зокрема, за словами А.ПЕТЕРСОНА, в Європі надають особливого значення раніше започаткованому співробітництву в рамках проектів по боротьбі з корупцією, судовій реформі та іншим. Крім того, за словами представника Генсека РЄ, європейську сторону цікавить позиція нового керівництва Української держави щодо необхідності реформування системи прокуратури та пенітенціарної системи України.

У свою чергу, О.ЛАВРИНОВИЧ висловив переконання у незмінності прагнень України проводити реформи, у тому числі у напрямках, визначених зобов‘язаннями нашої держави при набутті членства в Раді Європи. Міністр запевнив представника Ради Європи, що Україна здійснюватиме демократичні реформи у тісній співпраці з європейськими інституціями та експертами Ради Європи.

Як повідомлялося, з 26 по 30 квітня 2010 року у Страсбурзі (Франція) відбудеться весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Передбачається участь у сесії Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.