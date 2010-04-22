Чоловік отримав електроопіки під час крадіжки дротів
01:28, 22 квітня 2010Суспільство
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Повідомлення з Черкащини
Під час крадіжки електродротів у селі Гельмязів Золотоніського району Черкаської області 23-річний місцевий житель був уражений електричним струмом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, крадій отримав опіки ноги і живота ІІІ ступеня (35%) та був доставлений у реанімаційне відділення Золотоніської районної лікарні у тяжкому стані.
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