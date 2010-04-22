Чоловік отримав електроопіки під час крадіжки дротів

Під час крадіжки електродротів у селі Гельмязів Золотоніського району Черкаської області 23-річний місцевий житель був уражений електричним струмом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, крадій отримав опіки ноги і живота ІІІ ступеня (35%) та був доставлений у реанімаційне відділення Золотоніської районної лікарні у тяжкому стані.