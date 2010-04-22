На "Херсонелектротрансі" припинять страйк

Співробітники КП "Херсонелектротранс" у середу, 22 квітня, припинять страйк і виведуть тролейбуси на маршрути.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона з посиланням на директора КП "Херсонелектротранс" Сергія КОСТЮЧКА.

Згідно з повідомленням, вчора на підприємстві побував мер Херсона Володимир САЛЬДО, який повідомив трудовому колективу, що найближчими днями Міністерство житлово-комунального господарства перерахує 2 млн. грн. компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій.

У зв`язку з цим колектив КП "Херсонелектротранс" заявив про готовність припинити страйк і 22 квітня вивести тролейбуси на маршрути.

Як повідомляв УНІАН, 20 і 21 квітня у Херсоні тролейбуси не виходили на маршрути через страйк співробітників КП "Херсонелектротранс", які вимагали погасити заборгованість по виплатам зарплат за три місяці.

Борг по зарплаті на підприємстві за січень-березень 2010 р. становить 1,47 млн грн, а заборгованість держави підприємству за перевезення пільговиків - 1,7 млн грн.