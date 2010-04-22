«Мерседес» врізався у господарський магазин
09:59, 22 квітня 2010Суспільство
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ДТП у Тернопільській області
В Тернопільській області мікроавтобус врізався у магазин.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, аварія трапилася вчора увечері на перехресті автодоріг с. Борсуки та с. Борщівка Лановецького району.
44-річний водій вантажного мікроавтобуса «Мерседес» не впорався з керуванням та в’їхав у будівлю господарського магазину.
Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів отримали незначні ушкодження і від госпіталізації відмовилися.
Співробітниками Лановецького райвідділу МНС було проведено аварійно-рятувальні роботи з вивільнення заблокованого в салоні автомобіля водія.
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