«Мерседес» врізався у господарський магазин

В Тернопільській області мікроавтобус врізався у магазин.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, аварія трапилася вчора увечері на перехресті автодоріг с. Борсуки та с. Борщівка Лановецького району.

44-річний водій вантажного мікроавтобуса «Мерседес» не впорався з керуванням та в’їхав у будівлю господарського магазину.

Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів отримали незначні ушкодження і від госпіталізації відмовилися.

Співробітниками Лановецького райвідділу МНС було проведено аварійно-рятувальні роботи з вивільнення заблокованого в салоні автомобіля водія.