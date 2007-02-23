Тимошенко: Партія регіонів здійснила державний переворот

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Партія регіонів здійснила державний переворот тоді, коли залучила до коаліції голову Соціалістичної партії України Олександра МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні на прес-конференції у Луцьку, відповідаючи на запитання журналістів.

«Партія регіонів в Україні здійснила державний переворот. Якщо ви цього не помітили, то нагадаю, що Партія регіонів зробила це тоді, коли всілякими можливими засобами переманила МОРОЗА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, «сьогодні ми вже користуємося наслідками перевороту: і зростання тарифів, і падіння реальних доходів людей, і зловживання на загальнодержавному рівні з ПДВ для експортерів, і розстановка по силових структурах людей із кримінальним минулим».

«Я дивлюся на фракцію Партії регіонів у вашій міській раді – наче порядні люди, лікарі. Я думаю, вони самі не знають, що робить верхівка партії на найвищому державному рівні», – зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.