Одеська мерія закликає оцінити

Сьогодні Одеський міськвиконком надіслав Президенту і Верховній Раді України одностайно ухвалене Звернення, в якому висловив «крайню стурбованість недальновидними політичними спекуляціями стосовно нібито завищених тарифів на послуги ЖКГ» в Одесі» з боку керівництва Антимонопольного комітету України.

Ретельно проаналізувавши ситуацію, що склалася на території Одеси щодо оплати послуг з утримання будинків і прибудинкових територій, міськвиконком «вважає за необхідне спростувати поширювану необ’єктивну та упереджену інформацію» голови АМКУ Олексія КОСТУСЄВА про те, що «одеські тарифи є найвищими в Україні», - наголошується в документі, який є в розпорядженні УНІАН.

Щоб переконатися в цьому, «достатньо ознайомитися з даними оприлюдненого на офіційному веб-сайті Міністерства ЖКГ України моніторингу», - зазначається у зверненні міськвиконкому. - Відвертим шахрайством є також спроби здійснювати порівняння тарифів у різних містах України без врахування кількості послуг, які входять до їх розрахунку».

Так, до загального переліку послуг, що їх можуть надавати городянам комунальні підприємства Одеси, включено 26 видів послуг, серед яких не всі надаються у повному обсязі, тому п. 8 рішення виконкому Одеської міськради від 21.08.2008 року № 970 керівникам комунальних підприємств, що надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, доручено здійснювати щомісячний перерахунок розміру плати у разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі.

З урахуванням цього, акцентується у документі, «при середньозваженому по місту тарифі 1,75 грн. з ПДВ за 1 кв. м загальної площі фактично нараховувалося від 0,81 грн. до 1,50 грн. з ПДВ за 1 кв. м», що відповідає вимогам чинного законодавства України і порядку, визначеного Кабінетом міністрів України. Досі жодного разу не доведено, що Одеський міськвиконком порушував порядок формування тарифів.

Між тим, зазначається в документі, «боротьба» з нібито завищеними тарифами перетворилася на політичне гасло, яке експлуатується недобросовісними політиками і за умов відсутності державної концепції реформи ЖКГ несе в собі пряму загрозу існуванню наявної системи цієї стратегічно важливої галузі.

Причому маніпуляції громадською думкою з цього приводу О.КОСТУСЄВИМ «набули особливо цинічного характеру, зважаючи на безвідповідальне використання авторитету і можливостей такого органу влади, як АМКУ. Більш того, цей орган центральної влади навіть вдався до «привласнення повноважень інших органів державної влади та вільного тлумачення норм чинного законодавства України у догоду окремого високо посадовця».

Втім зроблені Антимонопольним комітетом України висновки про нібито завищені «одеські тарифи на послуги ЖКГ» практично не підтверджено жодними розрахунками. А з другого боку, всі «порушення норм чинного законодавства», які, на думку тимчасової колегії АМКУ, наявні в діях виконавчого комітету Одеської міської ради, «жодним чином не доведено, а повноваження щодо їх дослідження не належать до компетенції органів АМКУ», звертають увагу автори звернення до керівництва країни.

Після ухвали відверто незаконного рішення виконком Одеської міської ради звернувся до АМКУ із заявою про його перегляд. А згодом, не дочекавшись відповіді, змушений був звернутися для захисту своїх прав та інтересів до суду.

І нарешті, ухвалюючи рішення про «створення умов для вчинення комунальними підприємствами «Житлово-комунальний сервіс» порушень законодавства про захист економічної конкуренції», АМКУ проігнорував той факт, що нормативні документи про формування тарифів взагалі не передбачають створення ринкових відносин та економічної конкуренції у сфері житлово-комунального господарства. Оскільки постановою Кабміну від 12 липня 2005 року № 560, згідно з якою формувалися тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в Одесі, не передбачено одержання прибутку, а витрати строго нормовані.

Таким чином, акцентується документі, «комерційна привабливість зазначеного ринку послуг на сьогодні повністю відсутня. Виконавчий комітет лише реалізує державну політику в зазначеній сфері та не має жодної можливості порушити конкуренцію, апріорі відсутню в цій галузі».

Автори звернення також звертають увагу на те, що для оприлюднення своїх провокаційних заяв голова АМКУ О.КОСТУСЄВ систематично використовує низку одеських ЗМІ, співвласником яких він є перебуваючи у складі засновників ТОВ «Телерадіокомпанія Одеса-плюс», ТОВ «Телерадіокомпанія «Нова хвиля». Хоча, відповідно до обмежень, встановлених Законом України «Про боротьбу із корупцією», державний службовець, яким є голова АМКУ, не має права входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо.

Зловживання О.КОСТУСЄВИМ, що неодноразово безуспішно претендував на посаду міського голови Одеси, статусом народного депутата України «в корисливих інтересах є неприпустимим, так само як і безвідповідальне використання в особистих корисливих цілях такої стратегічно важливої структури державної влади як АМКУ», оскільки «в нинішніх соціально-економічних умовах вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків в масштабах всієї країни», - говориться у зверненні Одеського міськвиконкому.