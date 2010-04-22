Азаров: візи до Європи вже час відмінити

Європейський Союз має всі підстави лібералізувати візовий режим для громадян України.

Про це заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ на зустрічі з членом Європейської комісії з питань розширення ЄС та європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

Глава українського уряду зазначив, що переговори про відміну візового режиму почалися ще в 2004 році. За його словами, сьогодні Україна виконала переважну більшість поставлених Європейським Союзом вимог. «Ми виконуємо угоду щодо реадмісії. У нас немає проблем з визначенням кордонів і організацією прикордонного контролю. Паспортами з біометричними даними ми готові забезпечити наших громадян протягом півроку», - підкреслив М.АЗАРОВ.

При цьому прем’єр-міністр зазначив, що Україна чекає активізації з боку Європейського Союзу.

«Для громадян України, які позитивно сприймають ідею європейської інтеграції і знають, що візовий режим для громадян ЄС скасований п’ять років тому, достатньо незрозумілою є відсутність кроків назустріч, натомість збереження часто принизливої процедури отримання віз. Тому ми чекаємо активізації рішення Європейської комісії у цьому питанні», - зазначив М.АЗАРОВ.

У свою чергу Ш.ФЮЛЕ підкреслив, що Європейський Союз готовий і надалі працювати над цим питанням: «Наступного тижня відбудеться засідання спільного комітету з питань спрощення візового режиму, і на основі положень візового кодексу, а також на основі досвіду України, ми будемо розглядати поправки до візового режиму».

Крім того, він зазначив, що ЄС має позитивний досвід впровадження дорожніх карт для досягнення безвізового режиму із західно-балканськими країнами. За словами Ш.ФЮЛЕ, на сьогодні є всі передумови для того, щоб Україна виконала конкретні дії для погодження дорожньої карти на саміті Україна-ЄС, який відбудеться в жовтні.

«Україна на сьогодні має чітку перспективу отримати кінцевий результат», - наголосив він.