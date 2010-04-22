Скажені собаки тероризують мешканців Житомирщини

У ряді сіл Бердичівського району Житомирcької області запроваджено карантин через масові випадки захворювання собак на сказ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, "скажені собаки тероризують мешканців Бердичівського району Житомирської області".

При цьому він зазначив, що з цього приводу в Управління МНС надійшло ряд звернень щодо захворювання собак на сказ.

"За період з 13 по 20 квітня цього року у селах Старий Солотвин, Гальчин та Катеринівка згаданого району собаки, які до цього добросовісно охороняли подвір’я, почали кидатися на своїх господарів та кусати", - сказав С.УЛАНОВ.

Він уточнив, що з цього приводу в екстреному порядку влада задіяла Житомирську обласну державну лабораторію ветеринарної медицини.

“Її експерти підтвердили факт захворювання собак на сказ. Четверо постраждалих, в тому числі 10-річний хлопчик-житомирянин, який гостював у родичів, госпіталізовані до медичних закладів області. Попереду на них чекає серйозне лікування", - зазначив працівник прес-служби.

С.УЛАНОВ додав, що через ситуацію, що склалася у районі, Державна протиепізодична комісія при Бердичівській райдержадміністрації прийняла рішення ввести у вказаних селах та прилеглих територіях у радіусі 10 км карантинні заходи (обмеження ввезення та вивозу певних товарів та продуктів, ретельна їх перевірка, санітарно-епідемічні заходи тощо).