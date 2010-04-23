Прикарпаття має намір співпрацювати з Архангельськом

Прикарпаття має намір співпрацювати з Архангельською областю Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації, таку пропозицію озвучив на зустрічі в Івано-Франківську із Генеральним консулом Російської Федерації у Львові Євгенієм ГУЗЄЄВИМ голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК.

За його словами, незважаючи на те, що ми проживаємо в Карпатах, в області не вистачає сировини деревини. «Було б добре, якби наші лісоруби з Архангельської області могли налагодити постачання деревини для переробки на прикарпатські підприємства», - зауважив він.

На думку губернатора, у свою чергу Прикарпаття могло б поставляти в Архангельську область продукцію сільського господарства. «У нас є перевиробництво фруктів, сухофруктів і овочів, які ми можемо поставляти у Росію. - наголосив керівник Прикарпаття. - Та і виробництво м’яса, вирощене на екологічно чистих територіях нашого краю, теж можемо забезпечити».

Голова ОДА також висловився за відновлення співпраці Прикарпаття з Новгородською областю, яка ще існувала в радянські часи.