Співаку Таркану загрожує тюрма

Відомому турецькому співакові Таркану загрожує від одного року до двох років позбавлення волі за звинуваченням "у вживанні, придбанні, зберіганні і збуті наркотиків", йдеться у висновку обвинувачення прокуратури Стамбулу, поширеному у п`ятницю.

Висновок обвинувачення підготовлений у справі про затримання музиканта в березні в Стамбулі. На віллі Таркана, як свого часу повідомлялося, було виявлено 12,5 грама гашишу. Разом зі співаком поліція узяла під варту ще кількох осіб.

За інформацією місцевих ЗМІ, на допиті в поліції Таркан зізнався, що почав вживати наркотики шість років тому і хоче пройти курс антинаркотичного лікування. Через три дні після затримання турецьку поп-зірку звільнили з-під варти після допиту в прокуратурі, тоді ж його адвокат спростував твердження, що Таркан вживає зілля, і на його віллі був знайдений кокаїн.

У "справі Таркана" фігурує 17 осіб. П`ятнадцяти обвинуваченим загрожує від п`яти до 23 років в`язниці за аналогічним зі співаком звинуваченням, повідомляє телеканал NTV.

Таркан (справжнє ім`я Таркан Теветоглу) - лауреат численних турецьких і міжнародних премій.

РІА Новости