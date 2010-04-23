Потяг Москва – Чернівці убив хлопця

У Чернігівській області під колесами потягу загинув 26-річний хлопець.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

На залізничній станції «Бахмач-пасажирський» пасажирський потяг № 141 сполученням «Москва – Чернівці» смертельно травмував мешканця м. Бахмач, 1984 року народження, який сидів на залізничній колії.

Затримки руху транспорту не було.