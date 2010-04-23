Азаров каже, що поставив крапку у проекті бюджету-2010

Уряд завершив розробку проекту Закону України "Про Державний бюджет на 2010 рік" і передає його на розгляд Верховної Ради та громадськості.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ за підсумками сьогоднішнього позачергового засідання уряду.

"Після незначних уточнень і доповнень закон про бюджет на 2010 рік буде подано до парламенту", - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду поставив вимогу при доопрацюванні проекту бюджету і податкових законів декриміналізувати відповідальність за економічні правопорушення. "Завдання не в тому, щоб зачинити за грати, а в тому, щоб сплата податків і штрафів, коли це визначено, була невідворотною", - пояснив він.

М.АЗАРОВ також додав, що уряд врахує усі зауваження та доповнення членів Кабінету міністрів, які були висловлені під час змістовної дискусії на засіданні.